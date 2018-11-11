В Минобороны рассказали о гибели двух бойцов ВСУ на Донбассе

По данным военных, бойцы погибли в ходе инженерной разведки под Светлодарском

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое бойцов Вооруженных сил Украины погибли во время проведения инженерной разведки от взрыва мины, заложенной оккупантами.

Как сообщили в Министерстве обороны, на Светлодарском направлении погибли бойцы 1974 и 1976 годов рождения, а еще двое воинов получили ранения различной степени тяжести.

"Вчера днем, во время рекогносцировки местности и проведения инженерной разведки на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, погибли двое наших украинских защитников, 1974 и 1976 года рождения. Еще двое наших военных получили ранения различной степени", – заявили в оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны подчеркнули, что "раненым оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях" и выразили искренние соболезнования родным и близким погибших героев, а также их боевым побратимам.

Стоит отметить, что в утреннем сообщении пресс-центра штаба ООС отмечалось, что гибель бойцов произошла в ходе попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.