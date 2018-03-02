В Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта

Сегодня, 23:22

ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе

Фото: пресс-центр штаба АТО
Фото: пресс-центр штаба АТО

В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Об этом сообщается в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Зайдика, передает DW.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", – говорится в документе.

В нем ТКГ подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

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Кроме того, в заявлении напоминают о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры – школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Как известно, "новогоднее" перемирие в зоне АТО было объявлено с 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.
Донбасс, перемирие, контактная группа, Трехсторонняя контактная группа, разведение сил, ТКГ
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