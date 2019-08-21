В Минске завершились переговоры с боевиками: о чем договорились стороны

/ Фото: Facebook

В Минске прошел новый раунд переговоров по мирному регулированию на Донбассе.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, на встрече 21 августа обсуждали взаимное освобождение военнопленных.

Кроме того, в ТКГ отметили благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в Донбассе режима тишины, который был объявлен 21 июля 2019.

"Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года", – отметила она.

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Украина проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о разминировании территории около моста в Станице Луганской и готовности приступить к его ремонту в первой половине дня 22 августа.

В то же время, украинская делегация призвала демонтировать установленный на мосту блокпост боевиков, чего они до сих пор не сделали.

"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", – пишет Олифер.

Одним из приоритетов участников социально-экономической подгруппы она назвала бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса.

"Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой", – резюмировала представительница Кучмы.

Напомним, ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске.

О чем удалось договориться на Минских переговорах в прошлый раз, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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