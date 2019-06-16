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В МинВОТ назвали количество жителей Донбасса, погибших из-за мин

16 июня, 12:42

Министр Вадим Черныш рассказал о "тысячах" заминированных километрах на востоке Украины

Фото: AFP

Мы уже писали, что в районе Попасной два тракториста пострадали из-за взрыва мины, а в целом с начала вооруженного конфликта на востоке Украины жертвами мин стала почти тысяча человек.

Об этом заявил на организованном ОБСЕ мероприятии министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"На Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирования может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию", – сказал он.

По данным МинВОТ, из-за мин погибли не менее 977 гражданских лиц и 1528 – получили ранения, поэтому Черныш назвал предупреждение местного населения о загрязнении минами территории, маркировку этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях первоочередной и неотложной задачей своего ведомства.

Министр отменил, что в этом году государство выделило на такие меры 5 млн гривен.

Мы также писали о гибели офицера Национальной гвардии Андрея Соколенко, который подорвался в автомобиле на фугасе вблизи Попасной в 2015 году. Мужчине посмертно присвоили звание Героя Украины и наградили "Золотой звездой".


Кроме того, в прошлом году начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров рассказал, что на Донбассе обнаружили противопехотные мины, состоящие на вооружении российской армии.

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Тег Донбасс, мина, черныш, разминирование, противопехотные мины, война на донбассе

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Источник:

Интерфакс-Украина

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