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В Москве рассказали, сколько жителей Донбасса получили российские паспорта

2 января, 09:56

Большая часть украинцев, получивших российские паспорта, проживает на неподконтрольной Украине части Донбасса

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей, порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

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В МВД РФ отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. По информации МВД РФ, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство.

"Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств", - сказали в МВД России.

Как известно, двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, что Украинский институт будущего, украинские журналисты и компания New Image Marketing Group провели совместное социологическое исследование, которое показало, что только 6,8% жителей контролируемых боевиками районов Донбасса получили российский паспорт, а 42% проживающих за линией фронта никогда об этом даже не думали.

Как сообщалось,на паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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Донбасс гражданство Украина паспорт

Источник: ТАСС

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