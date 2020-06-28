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В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео

28 июня, 20:10

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Патриоты запустили огромный биколор с линии разграничения в сторону подконтрольного оккупантам города

В сторону оккупированного Донецка с подконтрольной Киеву территории Востока Украины запустили 15-метровый украинский флаг – таким образом жителей города поздравили с Днем Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

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Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, патриотическую акцию организовали волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", – сказал волонтер "Оскар".

Такая акция проводится уже не впервые. Например, пару лет назад в небе над Горловкой большой флаг Украины пролетел на 9 Мая.

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Как и всегда, уже через несколько часов после запуска флага в этом году в соцсетях жители оккупированного Донецка начали публиковать фото и видео с пролетающим над городом украинским биколором.

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Ранее аналогичная акция прошла 13 октября – ко Дню Соборности украинские патриоты запустили огромный украинский флаг с окраины Марьинки в сторону Донецка.

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Донецк патриоты флаг Украины День Конституции

Источник: Сегодня

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