Незаконное "МВД ДНР" отреагировало на информацию о взрывах в Донецке

Сегодня, 17:41

Ранее о них сообщили пользователи соцсетей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В так называемом "министерстве внутренних дел ДНР" не подтвердили информацию о взрывах на территории Донецка в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"МВД ДНР сообщает, что 9 сентября на территории Донецка не было зафиксировано никаких взрывов и ЧП техногенного характера", – говорится в сообщении.

Напомним, пользователи соцсетей сообщили, что Донецк потрясли три мощных взрыва. По их данным, они прозвучали в районе здания "МВД ДНР" на площади Дзержинского.

В сети сразу же появились предположения о том, что было совершено покушение на самозваного "главу МВД ДНР" Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" оккупированном Донецке.Тяжелые травмы получил также самозваный глава "минфина ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент")  и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.
Донбасс, взрывы, захарченко, соцсети, боевики

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