В новый год с большими потерями: ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиков

Противник не прекращал обстрелы ни на день, однако был за это жестко наказан украинскими защитниками

Фото: "Сегодня"

За первый месяц 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили более 80 человек, почти 30 из которых – погибшие. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что, помимо живой силы противника, украинская армия уничтожила и несколько единиц вражеской техники.

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми (погибшие) – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", два БПЛА и один миномет)", – сообщили в ООС.

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Военные отмечают, что не открывают огонь первыми и придерживаются Минских соглашений. Но в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе 30 января было шесть обстрелов и новые потери ВСУ. Противник снова пускал в ход запрещенное вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм.

А тем временем в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Снова обсуждали обмен пленными, а также разведение сил на новых участках фронта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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