Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

В ОБСЕ рассказали, как проходит "перепись" на оккупированном Донбассе

16 октября, 06:32

Лица, которые проводят «перепись населения», посетили места жительства людей и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи

Фото: facebook.com/oscesmm

Фото: facebook.com/oscesmm

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей проводится "перепись населения".

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, – пишет Укринформ.

"14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в "переписи населения". В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчины, проводившие перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", – говорится в отчете.

Рядом с другим таким "центром" в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что "перепись населения" был хорошо прорекламирована в СМИ. По их словам, местные жители получали соответствующие SMS-сообщения.

Реклама

"Жители рассказали, что лица, которые проводят "перепись населения", посетили их места жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для "переписи", – сообщили в миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с 1 октября российские оккупационные администрации начали так называемую "перепись населения". По данным разведки, ей подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на ныне временно оккупированных территориях.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупационным властям нужна "перепись" населения, чтобы знать число пригодных к армии "Л/ДНР".

А тем временем в свободной Украине тоже готовятся посчитать граждан. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что перепись населения могут провести уже в этом году, а не, как ранее планировалось, в следующем.

Читайте в материале "Сегодня", как проводились переписи населения в Украине.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине раскопать свою родословную без походов в архив:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия обсе Донбасс перепись населения Украина ЛНР ДНР

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видео
Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видеоДонбасс
"Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром МиловымРоссия
На Донбассе командование РФ угрожает боевиками увольнением: названа причина
На Донбассе командование РФ угрожает боевиками увольнением: названа причинаДонбасс

Новости партнеров

Loading...