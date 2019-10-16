В ОБСЕ рассказали, как проходит "перепись" на оккупированном Донбассе

Лица, которые проводят «перепись населения», посетили места жительства людей и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи

Фото: facebook.com/oscesmm

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей проводится "перепись населения".

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, – пишет Укринформ.

"14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в "переписи населения". В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчины, проводившие перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", – говорится в отчете.

Рядом с другим таким "центром" в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что "перепись населения" был хорошо прорекламирована в СМИ. По их словам, местные жители получали соответствующие SMS-сообщения.

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"Жители рассказали, что лица, которые проводят "перепись населения", посетили их места жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для "переписи", – сообщили в миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с 1 октября российские оккупационные администрации начали так называемую "перепись населения". По данным разведки, ей подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на ныне временно оккупированных территориях.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупационным властям нужна "перепись" населения, чтобы знать число пригодных к армии "Л/ДНР".

А тем временем в свободной Украине тоже готовятся посчитать граждан. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что перепись населения могут провести уже в этом году, а не, как ранее планировалось, в следующем.

Читайте в материале "Сегодня", как проводились переписи населения в Украине.

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