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В ОБСЕ рассказали, сколько мирных жителей погибли на Донбассе с начала года

21 июля, 07:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты не прекращают огонь и разворачивают новые позиции

Пока на Донбассе не утихают обстрелы боевиков, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подсчитали жертв войны среди мирного населения с начала 2020 года.

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"Общее количество жертв и пострадавших среди гражданского населения с начала 2020 года составило 55 человек: восемь погибших и 47 ранены", – говорится в отчете миссии.

Кроме того, в ОБСЕ рассказали, что сейчас на участке разведения в районе Станицы Луганской спокойная ситуация. А вот на участке разведения в районе Петровского обнаружили возобновление позиций боевиков. В их пределах уже фиксировали нарушение режима прекращения огня.

Напомним, в начале июля на Донбассе жертвой обстрелов боевиков стала мирная жительница. Оккупанты ударили по населенному пункту Зайцево.

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Также мы сообщали, что в 2019 году жертвами развязанного Россией конфликта на Донбассе стали 26 мирных жителей. Еще 130 человек получили ранения.

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Еще большие потери в прошлом году зафиксировали в рядах украинской армии. Война унесла жизни 97 бойцов Вооруженных сил Украины.

Что сейчас происходит на фронте – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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