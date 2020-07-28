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В ОБСЕ рассказали, сколько зафиксировали нарушений с начала режима прекращения огня на Донбассе

28 июля, 23:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Был зафиксирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу 27 июля. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своем отчете.

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"Начиная с 00:01 27 июля, после достижения договоренности на встрече Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению прекращения огня, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области (в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ рассказали, что разрешили оставить ВСУ на передовой.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

На парижском саммите "Нормандской четверки" лидеры Украины, России, Германии и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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ОБСЕ Донбасс нарушение Украина перемирие обстрелы прекращение огня Нормандская четверка

Источник: Сегодня

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