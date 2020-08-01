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В ОБСЕ зафиксировали первую гражданскую жертву перемирия на Донбассе

1 августа, 22:29

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Пострадавшего накрыло шрапнелью в собственном саду неподалеку от линии соприкосновения

Несмотря на то, что начиная с 27 июня на Донбассе начался полный режим прекращения огня, боевики не перестают обстреливать украинские позиции. В первый же день перемирия жертвой обстрелов стал мирный житель Марьинки, который получил ранение левой руки шрапнелью. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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По словам пострадавшего, он работал вместе со своей матерью в саду, расположенном во дворе дома, где они проживают – как отмечается в отчете, дом пострадавшего находится в ста метрах от линии соприкосновения. По словам мужчины, он услышал выстрел и звук пролетающей мимо пули. Через несколько секунд он попытался спрятаться, после чего прогремел взрыв.

Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово. Медицинский персонал больницы в Марьинке рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.

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Напомним, что только за 31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза открывали огонь. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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ОБСЕ Донбасс режим прекращения огня жертвы обстрела

Источник: Сегодня

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