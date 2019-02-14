В ОБСЕ заметили у боевиков на Донбассе гаубицы и "Грады"

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал у боевиков вооружения, запрещенные Минском

Патруль ОБСЕ. Фото: AFP

В ОБСЕ заметили у боевиков на Донбассе гаубицы и "Грады" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6fd/5db/5c46fd5db919e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6fd/5db/5c46fd5db919e.jpg 2019-02-14T20:02:03+02:00 Донбасс Беспилотник ОБСЕ зафиксировал у боевиков вооружения, запрещенные Минском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и "Грады" на оккупированных боевиками территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на ее официальном сайте.

В частности, наблюдателями было зафиксировано размещение трех самоходных гаубиц и пяти реактивных систем залпового огня.

В ОБСЕ заявили, что миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружений, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 12 февраля беспилотник наблюдателей обнаружил гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Софиевка в 40 км северо-восточнее Донецка.

Кроме того, на полигоне под Софиевкой было замечено пять боевых машин пехоты (вероятно, БМП-1) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (вероятно, БТС-4A). Еще два бронетранспортера (МТ-ЛБ) зафиксированы в Донецке.

13 февраля сотрудники миссия зафиксировала пять реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на северной окраине населенного пункта Хрустальный (в 56 км юго-западнее Луганска) и миномет неустановленного типа, 120 мм у Молодежного, в 63 км северо-западнее Луганска.

Отметим, что ранее представитель ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что наблюдатели не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе. Он говорил, что представители миссии видели людей с опознавательными знаками армии РФ на форме, но ее якобы можно купить в любом месте.

До этого, в 2017 году, наблюдатели заявляли, что видели знаки отличия России. По словам Хуга, наблюдатели общались с людьми, которые назвались военными РФ.

В октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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