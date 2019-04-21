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В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 100 автомобилей

Сегодня, 09:14

На данный момент все пункты работают в штатном режиме

фото: Госпогранслужба
фото: Госпогранслужба.

В контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения ООС собрались более ста автомобилей. На пункте пропуска "Майорское" – 15/30; "Марьинка" – 0/30; "Новотроицкое" – 0/30; "Гнутово" – 10/20. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

Также отмечают, что за прошедшие сутки общий транспортный поток был меньше, чем в предыдущий день. Всего вчера, 20 апреля через пункты пропуска прошли 38,5 тысяч человек и 4,8 тысячи автомобилей:

"Майорское" – 9430 человек и 1145 транспортных средств;

"Марьинка" – 8755 человек и 1445 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 7195 человек и 1300 транспортных средств;

"Гнутово" – 3955 человек и 950 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9120 человек.

Напомним, недавно пограничники запустили работу контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Золотое", что который станет вторым местом пересечения линии разграничения в Луганской области. Благодаря этому созданы не только комфортные условия для пропуска граждан, но и усилена безопасность местных жителей людей и пограничников.

Кроме этого, на КПВВ "Марьинка" в Донецкой области произошел очередной обстрел. В связи с этим командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о введении "красного" режима безопасности на пункте пропуска.

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Тег Донбасс, пункт пропуска, линия разграничения, Госпогранслужба Украины, кпвв

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