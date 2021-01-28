В ОГПУ рассказали о подозреваемых по делу о тюрьме "Изоляция" в Донецке

Украина рассчитывает на наказание для виновных и на международном уровне

Украина по делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке подозревает по меньшей мере пять человек.

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Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Андрей Лещенко "Радио Свобода".

"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу", – рассказал он.

Лещенко добавил, что достаточно ли доказательств для предъявления обвинений подозреваемым, будет решать процессуальный руководитель в конкретном уголовном производстве.

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Представитель ОГП также отметил, что Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, в том числе на оккупированной территории, как на национальном, так и на международном уровне.

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В 2014 году российские наемники захватили территорию музея современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тайную тюрьму.

Напомним, в Сети появились фото тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке, там боевики удерживают в том числе украинских пленных.

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