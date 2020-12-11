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В оккупированном Дебальцево "мэр" подарил детсаду кухонный венчик (фото)

11 декабря, 14:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Такая щедрость обошлась ему в 42 грн

В оккупированном Дебальцево Донецкой области назначенный боевиками так называемый "мэр" города Игорь Захаревич подарил детском саду кухонный венчик и похвастался этим в соцсетях. Этот щедрый жест стоил ему 42 гривны.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Обратите внимание на то, как проходило это торжество. На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую. Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием "Забота о детях". Россия – щедрая душа!", — написал Казанский.

Также он добавил фотографии торжественного мероприятия, на которых видно, что об этом событии на сайте так называемой "городской администрации" даже сделали фоторепортаж, а Игорь Захаревич написал об этом в своем Telegram-канале, но позже удалил публикацию.

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Также напомним, лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью.

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