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В оккупированном Донецке вспыхнула поликлиника

28 июля, 23:16

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пожар продолжается уже около часа

В оккупированном Донецке начался пожар в поликлинике № 18.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пожар продолжается уже около часа. Спустя 20 минут после начала пожара приехали 4 пожарных автомобиля, сейчас возгорание ликвидируют.

Заметим, что поликлиника не функционирует около трех лет.

По предварительной информации, внутри могли быть люди без определенного места жительства. О причинах пожара пока не сообщается.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке вспыхнул пожар в многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого, 29, возле горсовета. В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Возгорание могло произойти от самогонного аппарата.

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Донецк огонь поликлиника пожар

Источник: Сегодня

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