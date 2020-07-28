В оккупированном Донецке вспыхнула поликлиника

В оккупированном Донецке начался пожар в поликлинике № 18.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Пожар продолжается уже около часа. Спустя 20 минут после начала пожара приехали 4 пожарных автомобиля, сейчас возгорание ликвидируют.
В Донецке горит поликлиника, – ФОТО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) July 28, 2020
Для тушения поликлиники № 18 на Киевском проспекте приехали 4 пожарных автомобиля, сейчас возгорание ликвидируют. #Донецк#пожра#поликлиника18pic.twitter.com/ma1zJzf03K
Заметим, что поликлиника не функционирует около трех лет.
#Донецк, горит поликлиника № 18 (недействующая), 28/07/20 https://t.co/1bLtEU4lWlpic.twitter.com/46UvdeGaXJ— Necro Mancer (@666_mancer) July 28, 2020
По предварительной информации, внутри могли быть люди без определенного места жительства. О причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке вспыхнул пожар в многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого, 29, возле горсовета. В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Возгорание могло произойти от самогонного аппарата.
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