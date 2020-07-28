В оккупированном Донецке вспыхнула поликлиника

Пожар продолжается уже около часа

В оккупированном Донецке начался пожар в поликлинике № 18.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Пожар продолжается уже около часа. Спустя 20 минут после начала пожара приехали 4 пожарных автомобиля, сейчас возгорание ликвидируют.

В Донецке горит поликлиника, – ФОТО



Для тушения поликлиники № 18 на Киевском проспекте приехали 4 пожарных автомобиля, сейчас возгорание ликвидируют. #Донецк#пожра#поликлиника18pic.twitter.com/ma1zJzf03K — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) July 28, 2020

Заметим, что поликлиника не функционирует около трех лет.

По предварительной информации, внутри могли быть люди без определенного места жительства. О причинах пожара пока не сообщается.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Луцке вспыхнул пожар в многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого, 29, возле горсовета. В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Возгорание могло произойти от самогонного аппарата.

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