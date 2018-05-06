В оккупированном Красном Луче пьяный "гость" расстрелял хозяина из карабина

После выстрела гость скрылся, однако позже был задержан так называемыым "МВД"

Во оккупированном боевиками т.н. "ЛНР" и российскими военными Хрустальном (бывший Красный Луч Луганской области) во время ссоры гость из карабина выстрелил в хозяина дома. Раненый мужчина 1989 года рождения попал в хирургическое отделение больницы со множественными непроникающими ранениями. Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Подозреваемый осуществил выстрел во время застолья, после чего скрылся. Он задержан сотрудниками т.наз. "МВД ЛНР".

Любопытно, что самозарядный карабин Симонова состоял на вооружении Советской Армии с 1949-го до конца 50-х годов, когда было принято решение о повсеместной замене в стрелковых частях карабинов автоматами. Сейчас он используется только церемониальных мероприятиях или стрелками вневедомственной охраны.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Луганске неизвестный убил мужчину и ранил его жену.

Как сообщалось, в Горловке между российскими военнослужащими произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой было убито два контрактника, еще один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года зафиксировала 73 случая гибели и ранений гражданских, связанных с конфликтом на востоке Украины.



