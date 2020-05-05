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В оккупированном Луганске очаг коронавируса нашли среди медиков профильной больницы

5 мая, 17:30

Руслан Ровик

Среди заболевших оказались главврач и несколько сотрудников больницы

В оккупированном Луганске среди врачей и сотрудников больницы №4 этого города обнаружили несколько заболевших коронавирусом.

Об этом со ссылкой на медика одного из лечебных учреждений сообщает "Радио Свобода".

"Заболели, как минимум, главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что больница, где обнаружили заболевших, является профильной – сюда доставляли пациентов с COVID-19 в Луганске.

Между тем оккупанты из так называемой "ЛНР" о заболевших медиках не сообщали, но днем ранее признали, что поликлиническое отделение этой больницы закрыто "из-за увеличения числа больных и контактных лиц".

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Напомним, ранее мы сообщали, что, по данным украинской разведки, оккупанты тщательно скрывают число инфицированных коронавирусом. В то же время инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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