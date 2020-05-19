В оккупированном Луганске от COVID-19 умер главврач – СМИ

Алексею Навроцкому было 48 лет

На оккупированной территории Луганской области от коронавируса умер главный врач многопрофильной больницы № 4 в Луганске, среди медиков которой ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Алексей Навроцкий, которому было 48 лет, скончался вчера, 18 мая, в реанимационном отделении больницы № 4, сообщает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ. Вчера ушел", – говорится в сообщении.

Отметим, о том, что Навроцкий заболел COVID-19 блогеры в соцсетях сообщили еще 3 мая.

По их данным, уже будучи зараженным, Навроцкий присутствовал на многих собраниях местных врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске медикам, работавшим с зараженными коронавирусом, "администрация" предлагала поработать с больными COVID-19 в российской столице – Москве.

По словам одного из медиком, врачам обещают зарплату 100 тысяч рублей (около 35 тысяч гривен) и доплату за месяц: 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч медсестрам и 30 тысяч санитарам (соответственно 28, 18 и 11 тысяч гривен).

По данным украинской разведки, оккупанты тщательно скрывают число инфицированных коронавирусом. В то же время инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

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