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В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв

19 сентября, 09:17

Инцидент произошел вблизи автомобильного моста

Фото: Twitter Новости Луганска

Фото: Twitter Новости Луганска

В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в силовых структурах так называемой "Луганской народной республики".

"В четверг около 00:15 произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов", — отметил источник.

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Фото: Twitter Новости Луганска

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, не так давно в оккупированном городе Первомайск Луганской области в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у боевиков рванул боекомплект. Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, рвануло около полуночи, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что в центре Донецка, оккупированного боевиками "ДНР" и российскими военными, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. Пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей. Также было повреждено четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов выбиты стекла.

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взрыв Донбасс луганск мост

Источник: ТАСС

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