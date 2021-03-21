В оккупированной Горловке заметили танки: видео

Судя по кадрам, по улице проехало минимум шесть танков

На оккупированной части Донецкой области в Горловке, которая находится недалеко от линии разграничения, заметили танки.

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Видео опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

Танки в Горловке. Источник: t.me/new_militarycolumnist

В комментарии к видео отмечается, что оно было сделано в субботу, 20 марта. Судя по кадрам, по улице проехало минимум шесть танков.

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Ранее уже сообщалось, что на неподконтрольной Украине части Донбасса незаконные вооруженные формирования концентрируют технику и личный состав. Уже заметили два таких пункта концентрации, их видно на спутниковых снимках.

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Один такой пункт расположен очень близко к линии разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер", за 9 км от линии. На этой территории расположены цеха, где можно разместить технику и военных.

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