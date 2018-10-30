В оккупированной Макеевке произошло массовое ДТП с участием "скорой"

Сегодня, 23:04

По свидетельствам очевидцев, в ДТП пострадали три человека

фото: соцсети
фото: соцсети

Во вторник, 30 октября, в Макеевке произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 на пересечении улицы Ленина и улицы Плеханова в Центрально-Городском районе Макеевки.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что столкнулись автобус ПАЗ маршрут №8, БАЗ "Дельфин" маршрут №20, легковой автомобиль "Джили", машина скорой помощи "Пежо".

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Также по свидетельствам очевидцев в ДТП пострадало три человека: водитель и врач скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Их доставили в Клиническую Рудничную больницу №1.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, происшествие, макеевка, пежо, легковушка

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Источник:

"Сегодня"

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