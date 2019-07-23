В оккупированный Донецк из России прибыли группы снайперов

Задача стрелков – уничтожение видеокамер наблюдения ОБСЕ

Фото: Pixabay

В оккупированный Донецк Россия отправила группы снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей – подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что эти видеокамеры позволяют фиксировать ситуацию на лини разграничения в режиме работы 24/7. Ведь с помощью этих камер наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины.

Мы уж сообщали, что за минувшие сутки, 22 июля, боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

А 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

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