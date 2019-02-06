В ООН рассказали, сколько украинцев продолжают нуждаться в гуманитарной помощи
Среди нуждающихся - большинство людей пенсионного возраста
Миллионы украинцев по обе стороны "линии разграничения" продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. Об этом на пресс-конференции Фонда Рината Ахметова в пресс-центре "Сегодня" заявил замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили.
По его словам, большинство людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, – это пенсионеры.
"Около 3,5 миллионов человек по обеим сторонам от "линии разграничения" нуждаются в помощи. Это связано с минным загрязнением, усугублением психологических травм и губительным отсутствием доступа к основным услугам. От кризиса чаще всего страдают женщины и пожилые люди, именно они наиболее подвергаются риску насилия, эксплуатации и отсутствия помощи. Из 3,5 миллионов людей, нуждающихся в помощи, 30 % – люди старше 60 лет. Больше половины людей, испытывающих недостаток продуктов питания, это люди пожилого возраста. Для них пенсия является основным источником дохода", – говорит Бочоришвили.
Кроме того, в тяжелых условиях продолжают жить и учиться дети.
"Больше 400 000 детей живут возле "линии разграничения". Там ситуация самая напряженная. Каждая третья семья боится отправлять своих детей в школу. Более 150 школ обеспокоены своей близостью к зоне боевых действий. А 62 школы сообщили, что рядом с ними находили неразорвавшиеся боеприпасы", – продолжает замглавы управления ООН.
Как сообщает Бочоришвили, в связи с этим в 2019 году был представлен Гуманитарный план реагирования на 2019 год, направленный на удовлетворение потребностей нуждающихся в гуманитарной помощи.
"Для реализации данного плана необходимо 162 миллиона долларов США. Он направлен не только на удовлетворение данных потребностей, а и на снижение необходимости гуманитарной помощи в связи с восстановлением и развитием инфраструктуры. Это касается, в первую очередь, подконтрольной Украине территории", – продолжает он.
Напомним, в среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова провел брифинг "Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения". На брифинге были озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.
Ранее мы писали, что количество погибших в результате конфликта на востоке Украины превысило четыре тысячи человек. Об этом говорится в еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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