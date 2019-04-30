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В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных

30 апреля, 07:24

Потерь среди сил ООС нет

Фото: AFP

29 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм. Об этом говорится на странице пресс-центра ООС.

Кроме того, враг также обстреливал позиции украинских военных из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Пески; с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
с 82 мм минометов – в районе населенного пункта Золотое-4; с автоматических станковых гранатометов – возле села Майское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта было уничтожены.

С начала суток боевики уже дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Пункта Пески и Лебединское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

А тем временем, как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены.

Отметим, что боевики не только игнорируют указания своего начальства и пренебрегают "военными стандартами". Россия на Донбассе проводит ротацию, однако российские военные не стесняются обманывать своих командиров. В разведке сообщили подробности.

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Тег Донбасс, боевики, ато, сводка, ООС

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