В ООС развенчали фейк боевиков о "наступлении" украинских военных на Донбассе

Сегодня, 14:39

Вместо этого на Донбассе продолжают восстановление инфраструктуры


Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

На Донбассе вместо анонсированного враждебной пропагандой "наступления" ООС  продолжаются мероприятия гуманитарных проектов по восстановлению критической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, продолжаются работы на Южно-Донбасском водоводе в районе Авдеевки и на газораспределительный станции в районе Марьинки. На Южно-Донбасском водоводе завершили разминирование определенного для проведения работ участка территории. А на газораспределительный станции "Марьинка" проверили определенные участки местности на наличие минно-взрывных предметов и восстановили участок линий электропередачи.

"К патрулированию во время аварийно-восстановительных работ привлекались патруль СММ ОБСЕ и мобильный патруль СЦКК. Всего в ходе проведения разминирования были обследованы участок местности общей площадью более 6000 квадратных метров", – отметили в ООС.

Ранее мы писали о том, что после уничтожения главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, российские и подконтрольные оккупационной администрации на Донбассе СМИ начали активно разгонять слухи о якобы готовящемся на 14 сентября широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник.
Донбасс, боевики, опровержение, фейк, ООС

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