В ОРДЛО заявили о "высокой явке" на псевдовыборах
За время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс"
По заявлению так называемого "ЦИК ЛНР", явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "председателя ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.
По ее словам, за время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс".
В свою очередь наблюдатель из РФ, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что "никаких нарушений законодательства "ЛНР" о выборах в ходе наблюдения за голосованием не обнаружено".
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Вместе с тем ТАСС сообщает, что по состоянию на 18:00 (по московскому времени – ред.), явка "избирателей" в "ЛНР" составляла 72,5%, в "ДНР" – 76,2%.
Также в "МВД ЛНР" сообщили, что в ходе дня "выборов" был получен "ряд ложных сообщений о минировании избирательных участков".
Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики проводят так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".
В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.
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