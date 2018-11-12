В ОРДЛО заявили о "высокой явке" на псевдовыборах

Вчера, 23:43

За время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс"

фото AFP
фото AFP

По заявлению так называемого "ЦИК ЛНР", явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на  "председателя ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

По ее словам, за время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс".

В свою очередь наблюдатель из РФ, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что "никаких нарушений законодательства "ЛНР" о выборах в ходе наблюдения за голосованием не обнаружено".

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Вместе с тем ТАСС сообщает, что по состоянию на 18:00 (по московскому времени – ред.), явка "избирателей" в "ЛНР" составляла 72,5%, в "ДНР" – 76,2%.

Также в "МВД ЛНР" сообщили, что в ходе дня "выборов" был получен "ряд ложных сообщений о минировании избирательных участков".

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики проводят так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.
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