В Первомайске прогремел мощный взрыв – у боевиков беда: стали известны подробности
Даже на позициях ВСУ, находящихся на расстоянии в 10-13 километров, увидели зарево и услышали взрыв
В оккупированном городе Первомайск Луганской области в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у боевиков рванул боекомплект. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, рвануло вчера около полуночи в районе н.п. Кировск и Первомайск, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.
"Взрыв был настолько сильный, и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км. По информации от местных жителей, живущих на оккупированной территории, у военных (боевиков) что-то взорвалось, разбросаны снаряды и горит посадка", – написал Мысягин.
В комментариях к посту один из пользователей написал, что якобы рванул "Урал" с боеприпасами возле училища №31, однако обошлось без жертв.
Также появилось видео одного из местных жителей, который подтвердил наличие взрыва.
"…произошел сильный взрыв со стороны Калиново, озарилось все небо, сработали сигнализации на машинах, и у меня даже открылось окно", – рассказал он.
Напомним, Мысягин на днях показывал видео, как украинские военные за пару минут уничтожили "Урал" и боевиков. Серьезно был поврежден МТ-ЛБ, стоявший рядом. Кроме того, одна из мин попала в скопление боевиков.
Как недавно сообщалось, ВСУ также уничтожали грузовик боевиков с боеприпасами. Военный автомобиль осуществлял подвоз боеприпасов врагу, но немного не успел.
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