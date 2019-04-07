В Первомайске прогремел мощный взрыв – у боевиков беда: стали известны подробности

Даже на позициях ВСУ, находящихся на расстоянии в 10-13 километров, увидели зарево и услышали взрыв

Фото: Facebook

В Первомайске прогремел мощный взрыв – у боевиков беда: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/99a/bd2/5ca99abd27931.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/99a/bd2/5ca99abd27931.jpg 2019-04-07T09:40:18+03:00 Донбасс Даже на позициях ВСУ, находящихся на расстоянии в 10-13 километров, увидели зарево и услышали взрыв

В оккупированном городе Первомайск Луганской области в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у боевиков рванул боекомплект. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, рвануло вчера около полуночи в районе н.п. Кировск и Первомайск, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

"Взрыв был настолько сильный, и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км. По информации от местных жителей, живущих на оккупированной территории, у военных (боевиков) что-то взорвалось, разбросаны снаряды и горит посадка", – написал Мысягин.

В комментариях к посту один из пользователей написал, что якобы рванул "Урал" с боеприпасами возле училища №31, однако обошлось без жертв.

Также появилось видео одного из местных жителей, который подтвердил наличие взрыва.

"…произошел сильный взрыв со стороны Калиново, озарилось все небо, сработали сигнализации на машинах, и у меня даже открылось окно", – рассказал он.

Напомним, Мысягин на днях показывал видео, как украинские военные за пару минут уничтожили "Урал" и боевиков. Серьезно был поврежден МТ-ЛБ, стоявший рядом. Кроме того, одна из мин попала в скопление боевиков.

Как недавно сообщалось, ВСУ также уничтожали грузовик боевиков с боеприпасами. Военный автомобиль осуществлял подвоз боеприпасов врагу, но немного не успел.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Первомайске прогремел мощный взрыв – у боевиков беда: стали известны подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.