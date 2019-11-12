В Петровском стреляли после разведения – отчет ОБСЕ

Наблюдатели слышали звуки боев как за пределами участка разведения, так и в его пределах

Фото: пресс-центр штаба ООС

После начала разведения войск на участке соприкосновения около Петровского и Богдановки на Донбассе произошли обстрелы из стрелкового оружия.

Об этом говорится в ответе, опубликованном наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 11 ноября.

"10 ноября, находясь на западном крае Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии соответственно 1 км к юго-юго-западу и 2-3 км к юго-востоку (все, по оценке, в пределах участка разведения)", – говорится в документе.

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Кроме того, в этот же день были слышны и другие выстрелы – юго-западнее Петровского, но на этот раз наверняка определить, стреляли на участке разведения или вне его, не удалось.

Также за пределами участка разведения, но в пределах 5 км от его края, наблюдатели слышали три взрыва неопределенного происхождения и один выстрел из стрелкового оружия.

А 9 ноября наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета в 6-8 км к северо-западу от Петровского.

Напомним, разведение сил в Петровском и Богдановке началось 9 ноября, а 11 ноября в операции Объединенных сил сообщили о завершении этого этапа разведения – ВСУ отвели 11 военных и 14 единиц вооружения. Со следующего дня планировалось начало разминирования территорий.

Ранее заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь объяснил, что до следующей весны новых отводов украинских военных и боевиков т.наз. "ДНР" на Донбассе не будет.

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