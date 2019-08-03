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В Покровске передают избирательные документы членам ЦИК

Сегодня, 14:24

Пока ситуация в городе спокойная

В Покровске передают избирательные документы членам ЦИК Донбасс Пока ситуация в городе спокойная

В городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков в ОИК № 50. Об этом сообщила пресс-служба МВД на странице в Twitter.

Подразделения полиции обеспечивают общественный порядок.

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"Ситуация спокойная и контролируемая", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Покровске Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК. Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенного не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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ЦИК бюллетени Донецкая область Покровск документация

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