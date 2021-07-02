В посольстве США поддержали появление нового Нью-Йорка в Украине

Спикер американского представительства в Украине с нетерпением ждет возможности побывать в Нью-Йорке в Донецкой области

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

В посольстве Соединенніх Штатов довольны переименованием Новгородского в Донецкой области в Нью-Йорк, за которое сегодня проголосовали депутаты Верховной Рады, вернув поселку историческое название.

Реклама

Об этом спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкэмп рассказал новостям "Сегодня".

Он отметил, что с нетерпением ждет возможности побывать в Нью-Йорке в Донецкой области.

"Мы очень рады услышать это. США и Украины имеют прекрасные партнерские отношения во многих сферах. И я хотел бы как можно быстрее приехать в Нью-Йорк, в новый Нью-Йорк", – сказал он

Откуда взялся Нью-Йорк в Донецкой области

Реклама

Новгородское было Нью-Йорком до 1951 года. Но во время холодной войны советская власть переименовала поселок, чтобы не было созвучно с американским городом. Существует несколько версий, почему поселок, основанный немецкими колонистами, назвали именно Нью-Йорком.

По одной из них, жена одного из основателей была родом из Америки и скучала по родине. По другому преданию – немцы надеялись, что поселок будет развиваться так же динамично, как его заокеанский тезка.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее подконтрольные России боевики "переименовали" Донецк на Сталино. Это "название" теперь будут использовать в праздники – 9 Мая (День победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от нацистских захватчиков), а также 22 июня (День скорби и почтения памяти жертв войны).

Мы также писали, что оккупанты дали второе "название" и Луганску, решив, что теперь он снова будет называться Ворошиловград.