Пожары на Донбассе уносят жизни: уже пять погибших

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже пять человек. Еще 10 человек госпитализированы.

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"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в течение суток в Луганской области зафиксировали 146 пожаров. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82, продолжается тушение еще 64 пожаров. При этом огонь быстро распространяется в связи с сильным ветром.

Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области. У Владимира Зеленского поблагодарили всех, кто причастен к ликвидации ЧП, и потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

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Также новости "Сегодня" писали, что пожар на Донбассе тушат вертолетами.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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