В прифронтовом Лисичанске разгромили автомобиль правозащитницы

В Луганской области в прифронтовом Лисичанске поздно вечером 13 октября разгромили автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"У автомобиля разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищены государственные автомобильные номера и сбиты боковые зеркала", – написала Денисова.

По ее словам, Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе страны, но по телефону она сообщила омбулсмену, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все это она связывает со своей правозащитной деятельностью.

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Денисова добавила, что за последний год это первый случай проявления агрессии в адрес правозащитника в Луганской области.

Напомним, в Луганской области во время тушения огняпожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве, в результате пострадали три человека.

Мы также сообщали, что в Ровно произошло нападение на местного судью, 6 октября его избили неизвестные.

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