В прифронтовом Торецке после ремонта сетей жителям дали воду
Для обеспечения водой всех районов города может потребоваться несколько суток
В Торецке Донецкой области после четырехдневного ремонта сетей восстановили водоснабжение.
Сейчас водой наполняют городской резервуар, затем ее будут подавать в дома. Чтобы обеспечить все районы после ремонта водопровода, как сообщил глава местной военно-гражданской администрации Ярослав Руденко, может потребоваться 2-3 суток.
Отметим, что до этого воду горожанам подвозили коммунальщики и спасатели.
А тем временем ситуация в зоне Операции объединенных сил на выходных обострилась. В субботу погиб военный, еще трое были ранены прошедшие сутки – это последствия 36 обстрелов украинских позиций.
В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.
Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:
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