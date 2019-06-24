В прифронтовом Торецке после ремонта сетей жителям дали воду

Для обеспечения водой всех районов города может потребоваться несколько суток

В Торецке Донецкой области после четырехдневного ремонта сетей восстановили водоснабжение.

Сейчас водой наполняют городской резервуар, затем ее будут подавать в дома. Чтобы обеспечить все районы после ремонта водопровода, как сообщил глава местной военно-гражданской администрации Ярослав Руденко, может потребоваться 2-3 суток.

Отметим, что до этого воду горожанам подвозили коммунальщики и спасатели.

А тем временем ситуация в зоне Операции объединенных сил на выходных обострилась. В субботу погиб военный, еще трое были ранены прошедшие сутки – это последствия 36 обстрелов украинских позиций.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:

Видео: Facebook

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