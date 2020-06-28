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В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиков

28 июня, 04:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судя по всему, у оккупантов серьезные проблемы с комплектацией подразделений

Пока Россия снова пытается навязать боевикам т.н. "Л/ДНР" свои паспорта, на оккупированных территориях за дело взялись пропагандисты – местных жителей зовут в ряды оккупационных войск, что свидетельствует об острой нехватке боевиков.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает активные агитационно-пропагандистские мероприятия среди населения в Донецкой и Луганской областях по прохождению военной службы в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК". Особое внимание уделяется комплектованию должностей по военно-учетным специальностям механиков-водителей, разведчиков, минометчиков, артиллеристов, связистов и фельдшеров.

Основной целевой аудиторией пропагандистской кампании оккупантов с использованием "СМИ" и социальных сетей являются работники угледобывающих и металлургических предприятий, потерявших работу или которые не получают длительное время зарплату.

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В то же время командование отдельных подразделений рассматривает потенциальными кандидатами лиц, которые ранее были уволены с военной службы за грубые нарушения воинской дисциплины.

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А тем временем на Донбассе не утихает вражеский огонь. Противник снова несколько раз нарушил режим прекращения огня: атаковал из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Крымского, Хутора Вольный. Однако украинские военные периодически жестко наказывают врага за обстрелы. На днях появилось видео, как ВСУ сравняли с землей позицию боевиков.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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