В Раде зарегистрировали проект изменений в закон об особом статусе Донбасса

Авторы законопроекта - глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко

Фото: "Слуга народа" / Facebook

В Верховной Раде 10 декабря зарегистрирован законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, авторы законопроекта – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

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Текст законопроекта, пояснительная записка и другие сопроводительные документы к нему пока отсутствуют. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран — участниц "нормандского формата" в Париже заявил, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год. Во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбасса. Видео: Официальный сайт президента Украины Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" – это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов.

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