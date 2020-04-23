В районе Попасной погиб украинский военный: названо имя бойца

У 33-летнего мужчины остались жена и родители

Местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ, в результате которых украинские военные несут потери убитыми и ранеными.

Сегодня, 23 апреля, в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая обороняет позиции в районе поселка Орехово Попаснянского района Луганской области, погиб 33-летний Андрей Алешин.

Как сообщает пресс-служба Львовского облсовета, в июне у бойца из Славского должен был закончиться трехлетний контракт.

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"Коварные обстрелы российских наемников не остались безнаказанными – из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям захватчиков. Потери противника уточняются", – сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Координатор организации похорон погибшего бойца, председатель Славской организации Союза ветеранов Игорь Ферин рассказал, что 24 апреля погибшего перевезут на малую родину.

"Если позволят проехать через Львов, чтобы все могли почтить погибшего военного, то проедут через Львов. Но поскольку карантинные меры, то не знаем еще, как будет", – заявил он местным СМИ.

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Фото: Facebook Андрея Алешина

О погибшем парне известно, что у него осталась жена и родители.

Напомним, 23 апреля в Любомле Волынской области простились с погибшим на Донбассе лейтенантом Андреем Шинкаруком , 28-летним командиром мехвзвода 28-й ОМБр Рыцарей зимнего похода.

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22 апреля боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Обстрелы украинских позиций оккупанты устраивают регулярно – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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