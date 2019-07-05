В районе Золотого возле патруля ОБСЕ произошла стрельба

Наблюдатели перед инцидентом готовились к запуску беспилотника

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

На участке разведения сил и средств на линии разграничения в районе Золотого возле патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошла стрельба. Об этом говорится в отчете миссии.

Инцидент произошел 4 июля, когда патруль составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту боевиков, который был размещен на южном крае участка разведения в районе Золотого. Там наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия.

"В 11:55 члены патруля, двое из которых находились снаружи, а другие двое сидели внутри автомобилей (дверь была открыта), услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия – все на расстоянии ориентировочно 1-2 км на север, северо-запад от их местоположения. Они слышали, как пули пролетели на высоте 10-15 м над ними, а также слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10-15 м к юго-западу от них", - говорится в отчете.

Уже через несколько секунд наблюдатели услышали от 20 до 30 очередей из пулеметов и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 5 м на север, северо-запад (на территории блокпоста). В 11:57 все члены патруля сели в автомобили и начали уезжать. Именно тогда они снова услышали перестрелку: очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Команда СММ благополучно добралась до своей базы в Кадиевке (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству Украины, 50 км западнее Луганска)", - отмечено в отчете.

Напомним, за минувшие сутки, 4 июля, на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, три – получили ранения, еще трое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

А 3 июля на Донбассе боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

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