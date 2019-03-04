В результате "коварных" обстрелов сил ООС погиб один украинский боец – Минобороны

Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

В результате "коварных" обстрелов сил ООС погиб один украинский боец – Минобороны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-03-04T13:15:00+02:00 Донбасс Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

В понедельник, 4 марта, в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"К большому сожалению, по состоянию на настоящее время имеем потери в рядах Объединенных сил. В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя", – отметил Праута.

Согласно информации Минобороны, по состоянию на 12.00 ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается напряженной.

"Российско-оккупационные войска утром пошли на коварные обстрелы опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. На Луганском направлении противник около 8.30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку от Зайцево. На Донецком направлении оккупанты в период с 6 часов утра до 9.45 осуществили 4 обстрела. Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса", – сообщил Праута.

Он добавил, что вблизи Водяного украинские бойцы насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, также выпущенных боевиками со стороны Ужовка, кроме того 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксирована активность российско-оккупационных войск возле населенного пункта Пески, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

Напомним,за минувшие сутки, 3 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенной ответки ВСУ былауничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили . Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

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