В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

В области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10"

На востоке страны продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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По информации штаба, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

"Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

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Напомним ,что за прошлые сутки со стороны боевиков было зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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