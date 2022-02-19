В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По информации штаба, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
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"Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Напомним ,что за прошлые сутки со стороны боевиков было зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Ситуация
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно, сейчас тяжело сказать.
- Вечером власти России заявили, что готовы выдать по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не принимал решения о силовом освобождении Донбасса. Все, что там происходит сейчас, – провокация.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО найти способ переехать в безопасные города Украины.
- Наблюдатели отмечают, что происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 2008 года в Грузии, когда после провокаций российские танки дошли до Тбилиси.