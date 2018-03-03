В центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек
Повреждены четыре автомобиля, в одном из домов вылетели стекла
В центре Донецка произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек.
"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", – сказал журналистам так называемый глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.
В свою очередь, подконтрольные сепаратистам ресурсы сообщают, что пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей. Его состояние уточняется.
Отмечено, что были повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.
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На данный момент причины взрыва устанавливаются.
Ранее взрыв гранаты забрал жизнь военного в Бердянске. Погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток".
А в ночь на среду, 28 февраля, в Сумах подорвали магазин. По данным ведомства, инцидент произошел рано утром на улице Героев Крут.
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