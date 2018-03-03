В центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек

Повреждены четыре автомобиля, в одном из домов вылетели стекла

В центре Донецка произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", – сказал журналистам так называемый глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

В свою очередь, подконтрольные сепаратистам ресурсы сообщают, что пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей. Его состояние уточняется.

Отмечено, что были повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.

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На данный момент причины взрыва устанавливаются.

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