В центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек

Сегодня, 15:40

Повреждены четыре автомобиля, в одном из домов вылетели стекла

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В центре Донецка произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. 

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", – сказал журналистам так называемый глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

В свою очередь, подконтрольные сепаратистам ресурсы сообщают, что пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей. Его состояние уточняется. 

Отмечено, что были повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.

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На данный момент причины взрыва устанавливаются. 

Ранее  взрыв гранаты забрал жизнь военного в Бердянске.  Погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток".

А в ночь на среду, 28 февраля, в Сумах подорвали магазин. По данным ведомства, инцидент произошел рано утром на улице Героев Крут.

 
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