В результате взрыва в Донецке погиб Александр Захарченко – СМИ

Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре города

Главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение", – рассказал агентству источник в аппарате так называемой "ДНР".

Напомним, сегодня в одном из ресторанов в центре оккупированного Донецка погремел мощный взрыв. Тогда было известно об одном пострадавшем в результате инцидента.

Как известно, на данный момент на место взрыва прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.