Убийство Захарченко в центре Донецка: в результате взрыва пострадали 11 человек

В результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка, из-за которого погиб главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко, пострадали 11 человек. Об этом, со ссылкой на источник в органах власти "ДНР", сообщает ресурс боевиков "ДАН".

"Всего пострадавших 11 человек", — сказала собеседница агентства.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Также пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент").

Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Боевики, свою очередь, уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".