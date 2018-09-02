В РФ были недовольны Захарченко и его соратниками из-за их "ненасытности" – росСМИ

Москва была недовольна лидерами боевиков "ДНР" и в частности Александром Захарченко, которого ликвидировали в Донецке, из-за их "ненасытности", и требовала расформировать военизированные группировки "ДНР" и отдать все оружие армии РФ.

Об этом речь идет в материале "Новой газеты" "Ненасытные".

Под началом Захарченко действовала военизированная группировка – Республиканская гвардия, основанная на базе местного "Оплота".

"После объединения в 2015–2016 гг. вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР" в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, неподконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны – такие были почти при каждом министерстве в "ДНР". ... Местные называли эти ведомственные армии "спецназом по отъему собственности", – пишет издание.

По сведениям "Новой", в начале июля Москва потребовала расформировать ведомственные группировки и отдать все оружие армии.

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"В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел", – пишет НГ.

Также издание напоминает, что в ведении Захарченко находились "хозяйственные аспекты" местной полукриминальной экономики".

"В руках "ненасытной" пары Захарченко – Тимофеев ("Ташкент") были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы "республики". Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в РФ – в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался в Украину... За свои нехитрые услуги Ташкент взимал "пошлину".... В Донецке говорят, что Тимофеев желал получать "комиссионные", пропорциональные обороту", - пишет издание.

Как рассказал "НГ" один из бывших лидеров проекта "Новороссия", новая экономическая ситуация в Украине привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их "кошелька" Сергея Курченко.

"Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться. Для Бати же (Захарченко – ред) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам", – отмечается в материале "Новой".

Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Мы сообщали, что гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен возле взорванных Гиви и Моторолы на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.