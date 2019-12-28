В России показали трех пленных украинцев, которые могут попасть в списки на обмен

Личность одного из мужчин не идентифицировали

На телеканале России показали еще троих военнопленных украинцев, которых удерживают в колонии оккупированного Донецка. Об этом сообщает Громадське.

По информации издания, в сюжете показали 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору. Третьего мужчину издание не идентифицировало.

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На видео видно, как Жемелинский спросил так называемого "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что она ответила, что все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми.

Также в эфире Жемелинский сказал, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский — военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

Борис Пундор — один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", который попал в плен "ДНР" 22 мая 2019 года.

Напомним, около суток осталось до анонсированного СМИ последнего в 2019 году обмена пленными , которые удерживаются на подконтрольной Украине территории, а также в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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