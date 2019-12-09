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В России посчитали жителей Донбасса, получивших паспорта РФ

9 декабря, 15:01

В МВД РФ озвучили результаты семи месяцев паспортизации ОРДЛО

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

После того, как президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российских паспортов жителями оккупированных частей Донбасса, гражданство страны-агрессора получили около 125 тысяч жителей неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщили в министерстве внутренних дел России, об этом 9 декабря заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

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Кроме того, по его словам, в целом же с апреля в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение гражданства.

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Фото: ГСЧС

Как известно, двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, что в прошлом месяце Украинский институт будущего, украинские журналисты и компания New Image Marketing Group провели совместное социологическое исследование, которое показало, что только 6,8% жителей контролируемых боевиками районов Донбасса получили российский паспорт, а 42% проживающих за линией фронта никогда об этом даже не думали.

Как сообщалось,на паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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Россия Донбасс гражданство паспорт агрессия России

Источник: Сегодня

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