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В Россию с Донбасса отправили эшелон побитой техники

2 июля, 05:17

Агрессор активно взялся за обеспечение боевиков боеприпасами и восстанавливает для них технику

Фото: Минобороны РФ

Противник продолжает восстанавливать и накапливать новые силы. Пока оккупационное командование пополняет свои войска больными и пожилыми, Россия полным ходом снабжает боевиков боеприпасами и различными необходимыми материалами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, страна-агрессор всесторонне продолжает осуществлять обеспечение оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение июня с территории России через неконтролируемые участки границы автомобильным транспортом завозились боеприпасы для восстановления запасов, израсходованных подразделениями соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" во время обстрелов позиций Объединенных сил. Железнодорожным транспортом для российских оккупационных войск с РФ доставлялись горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество", – сообщает разведка.

В то же время в Россию был отправлен эшелон с поврежденной боевой техникой с целью обеспечения ее ремонта в кратчайшие сроки и возвращения на вооружение российских оккупационных войск.

Также стало известно, что на Донбассе боевики сформировали мобильные бронегруппы с танками. Противник не только хорошо подготовился к атакам, но и усилил разведку позиций украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.


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Тег Россия, техника, Донбасс, разведка, боевики

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