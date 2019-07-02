В Россию с Донбасса отправили эшелон побитой техники
Агрессор активно взялся за обеспечение боевиков боеприпасами и восстанавливает для них технику
Противник продолжает восстанавливать и накапливать новые силы. Пока оккупационное командование пополняет свои войска больными и пожилыми, Россия полным ходом снабжает боевиков боеприпасами и различными необходимыми материалами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, страна-агрессор всесторонне продолжает осуществлять обеспечение оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"В течение июня с территории России через неконтролируемые участки границы автомобильным транспортом завозились боеприпасы для восстановления запасов, израсходованных подразделениями соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" во время обстрелов позиций Объединенных сил. Железнодорожным транспортом для российских оккупационных войск с РФ доставлялись горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество", – сообщает разведка.
В то же время в Россию был отправлен эшелон с поврежденной боевой техникой с целью обеспечения ее ремонта в кратчайшие сроки и возвращения на вооружение российских оккупационных войск.
Также стало известно, что на Донбассе боевики сформировали мобильные бронегруппы с танками. Противник не только хорошо подготовился к атакам, но и усилил разведку позиций украинской армии.
Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.
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