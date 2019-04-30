Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"

30 апреля, 14:22

Центр заработал в тестовом режиме

Фото: Pixabay

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Центр заработал в тестовом режиме. Пи этом, представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил, что в этом центре получать паспорта смогут только жители "ДНР".

"Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", – сказал Алзинов.

Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики ("ЛНР").

Центр в Новошахтинске начал тестовую работу в понедельник.

Заявления принимаются только от уполномоченных лиц "республики". В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, паспорт, ростов, днр

Вы сейчас просматриваете новость " В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы путешествовали: в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО

Сегодня, 13:11

Песков отметил, что российские паспорта нужны для поездок заграницу

Плевать на Украину и Запад: зачем Путин заговорил о возможных переговорах с Зеленским

Сегодня, 13:02

По мнению эксперта, Россия лишь продолжает манипулировать и давить на больные места

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Присоединение Беларуси к РФ: Лукашенко расставил точки над «і»

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

Убийца "Спартака". Судья Короаду и одно его решение

15 самых жутких и странных существ на планете

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей