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В СБУ рассказали, сколько человек стали заключенными боевиков на Донбассе

Сегодня, 21:01

Пропавшими без вести считаются 258 человек

/ Фото: Сегодня

Боевики на Донбассе незаконно лишили свободы 223 человека, еще 258 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Радио Свобода.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, значатся как пропавшие без вести – 258 человек, незаконно лишены свободы – 223 человека", – рассказали в СБУ.

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По данным ООН на 31 декабря 2018 года, в результате боевых действий на Донбассе погибли до 13 тысяч человек.

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27 декабря 2017 в Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

Напомним, что на передовой враг также продолжает активничать, несмотря на договоренности о прекращении огня. Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили запрет на использование оружия, в результате чего ВСУ понесли новые потери.

Также смотрите в сюжете о погибших украинских морпехах в районе Павлополя. 

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Источник: Радио Свобода

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